Accident rutier în Salcea: Șofer băut accidentat după ce mașina a intrat în podeț



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un accident rutier soldat cu rănirea șoferului a avut loc sâmbătă, 4 ianuarie 2026, în jurul orei 12:49, pe strada Adunării din localitatea Plopeni, oraș Salcea.

Un bărbat de 68 de ani din localitatea Plopeni conducea singur un autoturism marca Renault Clio. Într-o curbă la stânga, în dreptul proprietății nr. 21, a pierdut controlul direcției, a părăsit partea carosabilă, a circulat prin șanțul betonat și a intrat în coliziune cu capătul betonat al unui podeț.

În urma impactului, șoferul a suferit leziuni traumatice. La fața locului a fost direcționat un echipaj medical de urgență și unul de poliție din cadrul Poliției orașului Salcea.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care i-au fost recoltate două mostre biologice de sânge pentru stabilirea exactă a alcoolemiei. Diagnosticul medical: TCC fără pierdere de conștiență și plagă occipitală dreaptă.

Poliția a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe.