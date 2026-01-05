Incendiul din apartamentul din Fălticeni, provocat de o candelă lăsată aprinsă așezată pe mobilier



Un incendiu a izbucnit duminică seara, în jurul orei 18:25, într-un apartament situat la bloc pe strada Sucevei din municipiul Fălticeni, fiind anunțat la numărul unic de urgență 112 la ora 18:27 de către un vecin.

La fața locului s-au deplasat rapid pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Fălticeni și o patrulă de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni. Incendiul a fost localizat și lichidat în scurt timp, fără a se propaga la întreaga locuință sau la apartamentele învecinate.

Locuința aparține unei femei în vârstă de 86 de ani, care locuiește singură și se afla în interior în momentul izbucnirii focului. Vecinii au observat fumul ieșind din apartament și au alertat autoritățile, iar bătrâna a fost evacuată în siguranță până la sosirea pompierilor. Din fericire, nu s-au înregistrat victime omenești.

Conform procesului-verbal de intervenție al pompierilor, incendiul a pornit în sufrageria apartamentului de la o candelă aprinsă așezată pe mobilier, reprezentând o sursă de flacără deschisă în spațiu închis. Au ars elemente de mobilier și articole textile pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați, iar pereții încăperilor au fost afectați de fum.

Prejudiciul material este estimat la aproximativ 1.000 de lei. Locuința nu era asigurată, iar proprietara nu are suspiciuni privind cauza producerii incendiului.

Poliția a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere din culpă , dosar ce va fi soluționat de Biroul de Investigații Criminale.