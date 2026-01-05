Accident rutier în Dărmănești: Șofer băut, răsturnat cu mașina după un impact cu gard și indicatoare rutiere



Un accident rutier grav a avut loc sâmbătă seara, 3 ianuarie 2026, în jurul orei 23:00, pe DN2, pe raza localității Dărmănești, pe direcția Cajvana – Suceava.

Potrivit anchetei polițiștilor, un bărbat de 41 de ani din orașul Cajvana, care conducea singur un autoturism marca VW Golf, a pierdut controlul direcției, a intrat în coliziune cu mai multe indicatoare rutiere și cu gardul unui imobil de pe partea dreaptă a drumului, pe o distanță de aproximativ 80 de metri. Mașina s-a răsturnat ulterior în șanțul de colectare a apelor pluviale.

Șoferul a fost găsit de polițiștii Secției de Poliție Rurală Dărmănești în interiorul vehiculului, acuzând dureri ușoare și aflându-se în vizibilă stare de ebrietate. Testat cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava, unde a fost diagnosticat preliminar cu traumatism prin accident rutier și TCC ușor. I-au fost prelevate probe biologice de sânge pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.

Poliția a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă (și conducere sub influența alcoolului.