Tragedie în Vatra Dornei: Doi bătrâni, soț și soție, descoperiți decedați după aproape o săptămână

Poliția Municipiului Vatra Dornei a fost sesizată duminică, 4 ianuarie, în jurul orei 11:05, prin apel la 112, cu privire la descoperirea unui cuplu bătrân decedat la domiciliul său de pe strada Miriștei.

Un nepot s-a deplasat la casa bunicilor săi, întrucât aceștia nu mai răspundeau la telefon de aproximativ o săptămână. La sosire, a fost găsit un bătrân de 84 de ani căzut în fața șurii, cu fața în jos, fără semne vitale și fără urme de violență. În apropiere, în baia unei bucătării de vară, a fost descoperită și soția sa, de 78 de ani, tot fără semne vitale și fără semne de violență. La locul faptei s-a găsit o sumă de bani și un telefon mobil în buzunarul hainei acesteia.

Un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Suceava – substația Vatra Dornei a constatat decesul ambilor soți.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și au constituit o echipă operativă pentru cercetări la fața locului. Nu au fost identificate bunuri răvășite în locuință sau în proximitate, iar examinarea criminalistică detaliată a cadavrelor nu a relevat urme de violență. Cei doi nu au mai fost văzuți în public de pe 31 decembrie 2025.

Cadavrele au fost ridicate cu sprijinul lucrătorilor Salvamont Vatra Dornei, din cauza terenului accidentat și a condițiilor meteo nefavorabile (viscol și zăpadă abundentă), și depuse la morga Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru autopsie medico-legală efectuată de Serviciul de Medicină Legală Suceava.

Din verificări preliminare, rezultă că bătrânul suferea de multiple afecțiuni grave, inclusiv un AVC recent. Se presupune că i s-a făcut rău, a căzut și a decedat ulterior. Soția sa a încercat să mute cadavrul în casă, însă efortul, combinat cu propriile probleme medicale, a provocat un infarct miocardic fatal la scurt timp.

În cauză nu există suspiciuni de săvârșire a vreunei infracțiuni penale. Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor.