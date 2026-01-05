Prefectura Suceava anunță că circulația în județ se desfășoară normal și precizează că au fost aplicate sancțiuni pentru deficiențe în deszăpezire



Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a prezentat, luni dimineața, un bilanț al situației rutiere din ultimele 48 de ore, în contextul fenomenelor meteo de iarnă izolate, preponderent în zona montană, fără episoade generalizate de viscol sau ninsoare.

Potrivit prefectului, situația din teren a fost monitorizată permanent, iar intervențiile coordonate au asigurat circulația în condiții de siguranță. Pe aproximativ 1.700 km de drumuri (naționale și județene), traficul se desfășoară preponderent „la negru” (carosabil uscat sau umed), cu condiții de iarnă doar pe câteva sectoare montane, fără drumuri închise.

Prefectul a subliniat că sesizările punctuale ale cetățenilor sunt analizate operativ: „Este normal ca oamenii să fie atenți și să semnaleze probleme atunci când le observă. Important este să intervenim rapid și corect.”

Andronachi a spus că au fost aplicate măsuri ferme pentru deficiențe: tăierea orelor din contract, obligarea operatorilor să refacă sectoarele pe cheltuiala proprie și avertisment privind posibila reziliere a contractelor în caz de repetare. Un caz concret a fost cel de luni dimineața pe DJ 175 (Moldova-Sulița – Breaza), cu deficiențe la răspândirea materialului antiderapant din cauza unui utilaj defect unde s-a solicitat înlocuirea imediată a utilajului și sancționarea prestatorului.

Pentru drumurile județene, contractul multianual actual (din administrația anterioară) prevede utilizarea nisipului, iar în colaborare cu Consiliul Județean Suceava, s-a decis trecerea la materiale antiderapante mai eficiente (similar drumurilor naționale) în viitorul contract.

Situație operativă ultimele 24 de ore:

SDN Câmpulung Moldovenesc : Circulație asigurată, carosabil umed cu porțiuni uscate. Acționat cu 29 utilaje și 236 tone sare.

: Circulație asigurată, carosabil umed cu porțiuni uscate. Acționat cu 29 utilaje și 236 tone sare. SDN Suceava : Circulație normală, carosabil uscat; fără intervenții necesare.

: Circulație normală, carosabil uscat; fără intervenții necesare. DJDP: 04.01 seară: 22 utilaje au acționat + 6 patrulare (140 tone material); 05.01 dimineață: 12 în patrulare + 18 acționat (253 tone). Utilaje încă în teren în bazele Vatra Dornei, Pojorâta, Gura Humorului, Siret și Cornu Luncii.

Prefectul a evidențiat efortul echipelor de drumari, polițiști, pompieri, jandarmi și salvamontiști: „Sunt oameni care asigură funcționarea județului atunci când condițiile meteo pun presiune pe infrastructură.”

Traian Andronachi a făcit și un apel către șoferi să circule prudent, să adapteze viteza și să respecte indicațiile autorităților.

„Nu promitem perfecțiune. Promitem seriozitate, fermitate și respect. Și nu tolerăm abateri atunci când este pusă în pericol siguranța sucevenilor”, a concluzionat prefectul de Suceava.