Incendiul din Fălticeni, de la o lumânare nesupravegheată: Femeie de 86 de ani transportată la spital



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un incendiu a izbucnit duminică seara într-un apartament situat la etajul I al unui bloc de locuințe din municipiul Fălticeni, fiind anunțat la numărul unic de urgență 112.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari au intervenit cu două autospeciale de stingere, o autoscară mecanică și o ambulanță SMURD. În sprijin au acționat și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava.

Incendiul a fost localizat și lichidat rapid în limitele găsite, fără a se extinde la alte apartamente.

Pentru siguranță, 16 persoane au fost evacuate de pompieri sau s-au autoevacuat. O femeie în vârstă de 86 de ani, care a suferit un atac de panică, a fost inițial monitorizată la fața locului de un echipaj SAJ, iar ulterior transportată la spital pentru investigații suplimentare.

Cel mai probabil, incendiul a izbucnit de la o lumânare lăsată aprinsă și nesupravegheată.

Autoritățile reamintesc cetățenilor să nu lase niciodată lumânări, candele sau alte surse de foc deschis nesupravegheate, mai ales în locuințe, pentru a preveni astfel de incidente.