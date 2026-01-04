Incendiu la un apartament din Fălticeni: 16 persoane evacuate, o femeie a suferit un atac de panică



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un incendiu a izbucnit, duminică seara, într-un apartament situat la etajul I al unui bloc de locuințe din municipiul Fălticeni, fiind anunțat la numărul unic de urgență 112.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari au intervenit cu două autospeciale de stingere, o autoscară mecanică și o ambulanță SMURD. În sprijin au acționat și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava.

Incendiul a fost localizat și lichidat rapid în limitele găsite, fără a se extinde la alte apartamente.

Pentru siguranță, 16 persoane au fost evacuate de pompieri sau s-au autoevacuat. O femeie a suferit un atac de panică și a fost monitorizată la fața locului de un echipaj SAJ.

În prezent, pompierii ventilează spațiile inundate cu fum, pentru a permite cetățenilor să revină în siguranță în locuințe.

Cauza incendiului urmează să fie stabilită de echipele de cercetare. Din fericire, nu s-au înregistrat victime grave.

Autoritățile reamintesc importanța respectării normelor de prevenire a incendiilor în blocurile de locuințe și recomandă verificarea instalațiilor electrice și a surselor de încălzire.