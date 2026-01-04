Prefectul Sucevei reacționează la imaginile cu drumuri necurățate: Sancțiuni pentru operator și apel la prudență în trafic



Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a dispus verificări și măsuri imediate în urma imaginilor apărute în spațiul public care arătau deficiențe în activitatea de deszăpezire pe anumite sectoare de drum din județ.

„Am văzut imaginile apărute în spațiul public și este normal ca oamenii să fie nemulțumiți atunci când lucrurile nu sunt făcute așa cum trebuie”, a declarat prefectul.

Pentru sectorul Breaza – Izvoarele Sucevei, operatorul de deszăpezire a fost sancționat prin tăierea orelor de plată pentru întreaga zi și obligat să refacă porțiunea respectivă de urgență, pe cheltuiala proprie, conform contractului.

„Dacă situația se va mai repeta, voi solicita administratorului drumului rezilierea contractului”, a avertizat Traian Andronachi.

În cazul sectorului Roșu – Vatra Dornei – Argestru, drum aflat în administrarea Primăriei municipiului Vatra Dornei, prefectul a discutat direct cu primarul și a solicitat intensificarea operațiunilor și creșterea frecvenței intervențiilor utilajelor pentru asigurarea siguranței circulației.

La nivel general, prefectul a precizat că pe aproximativ 657 km de drumuri naționale din județ circulația se desfășoară „la negru” (carosabil uscat), iar pe circa 1.100 km de drumuri județene se circulă tot „la negru” sau în condiții de iarnă, fără drumuri închise.

Având în vedere avertizările ANM care anunță ninsori începând de mâine, toate structurile implicate sunt în teren și pregătite să intervină. Echipajele Poliției acționează preventiv pentru fluidizarea traficului și creșterea siguranței rutiere.

Prefectul a făcut un apel către conducătorii auto: „Îi rog să circule cu prudență, să își adapteze viteza la condițiile de drum, să țină cont de avertizările meteo și de indicațiile polițiștilor și să nu pornească la drum fără autoturisme echipate corespunzător pentru sezonul de iarnă.”

„Situația din teren este urmărită permanent, iar intervențiile sunt ajustate ori de câte ori este necesar. Nu tolerăm abateri atunci când este pusă în pericol siguranța participanților la trafic și a populației”, a concluzionat Traian Andronachi.