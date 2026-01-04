Ninsoare abundentă în zona de munte a judelului. Prefectul județului spune că se acționează cu toate utilajele



Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a transmis, duminică în jurul orei 14:25, o actualizare privind condițiile de circulație în zona montană, unde ninge abundent în aceste ore.

Astfel, potrivit acestuia, pe tronsonul DN 17 aflat în competența județului Suceava, se acționează cu toate utilajele disponibile pentru deszăpezire și împrăștiere de material antiderapant. Carosabilul prezintă un strat subțire de zăpadă frământată, însă nu există probleme de viabilitate.

Autoritățile confirmă că traficul se desfășoară în condiții normale, fără blocaje sau restricții.

Prefectura recomandă în continuare prudență maximă, echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă și adaptarea vitezei la condițiile de drum, mai ales în contextul avertizărilor meteorologice care anunță precipitații și polei în perioada următoare.