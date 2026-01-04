Capturarea în Norvegia a lui Alexandru Huțuleac, zis ”Duțu”, între cazurile evidențiate de Poliția Română  de urmăriți internaționali aduși în țară în 2025



Poliția Română a reușit, în 2025, capturarea și aducerea în țară a numeroase persoane urmărite național și internațional, inclusiv un caz emblematic din județul Suceava: un bărbat de 37 de ani, inclus pe lista „Most Wanted”, extrădat din Norvegia pentru infracțiuni grave.

Potrivit Poliției Române, în perioada 1 ianuarie – 18 decembrie 2025, polițiștii au revocat urmărirea pentru 3.423 de persoane, dintre care 418 sustrase de la arest preventiv, 2.598 de la executarea pedepsei cu închisoarea și altele pentru evadare sau mandate europene. De asemenea, 855 de persoane au fost aduse prin extrădare sau predare.

Cazul din Suceava, unul dintre cele mai mediatizate: La 17 iunie 2025, în colaborare cu autoritățile norvegiene și cu sprijinul IPJ Suceava (Serviciul de Investigații Criminale – Compartimentul Urmăriri), un bărbat de 37 de ani a fost depistat și arestat în Norvegia. La 22 august 2025, el a fost adus în România și încarcerat pentru executarea pedepsei de 12 ani și 8 luni de închisoare.

Bărbatul era condamnat pentru tentativă la omor calificat, ultraj și trafic de persoane. În decembrie 2017, în timpul unei percheziții domiciliare, el a atacat cu o sabie un polițist din Serviciul pentru Acțiuni Speciale al IPJ Suceava, provocându-i leziuni grave: infirmitate permanentă, pierderea capacității de muncă și încadrare în gradul II de invaliditate. De asemenea, în 2017, a fost implicat în constrângerea unei persoane pentru trafic de substanțe interzise.

Operațiunea a implicat rețeaua ENFAST, cu sprijin din Germania, Franța, Spania și direct din Poliția Oslo.

Acest caz demonstrează eficiența colaborării internaționale a Poliției Române și a structurilor locale din Suceava în aducerea infractorilor în fața justiției.