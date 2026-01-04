Foaie Verde din Bucovina acuză scăderea nivelului de trai: Actualul guvern al României, va rămâne în istorie cu denumirea de „Guvernul Ilie Sărăcie”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Organizația Foaie Verde din Bucovina, prin coordonatorul său Dan Acibotăriţă, a emis un comunicat de presă în care critică dur clasa politică românească, acuzând-o de lipsă de respect față de alegători și de implementarea unor măsuri de austeritate care afectează doar majoritatea populației.

În comunicat se afirmă că politicienii promit binele în campaniile electorale, dar, odată ajunși la putere, invocă lipsa banilor pentru a aplica măsuri de austeritate selective: „valabile numai pentru majoritatea populației, pentru ei, pentru politicieni, binele de abia începe!”. Acibotăriţă consideră că nerespectarea angajamentelor promise reprezintă un act de rău intenționat, echivalent cu un „genocid politic”.

Criticile vizează și creșterea taxelor și impozitelor, văzute ca furt din buzunarele românilor, care duce la scăderea nivelului de trai: „Să le furi românilor din banii munciți prin mărirea taxelor și impozitelor, automat le tai din nivelul de trai, deci comiți infracțiuni uriașe, dar politicienii știu că nu sunt condamnați pentru așa ceva și mint, fură din buzunarul oamenilor bine de tot.”

Actualul guvern este etichetat drept „Guvernul Ilie Sărăcie”, sugerând că românii și-au dat seama de impactul negativ al politicilor sale.