Recomandare a Prefecturii Suceava în contextul avertizărilor meteo: Circulați doar cu autovehicule echipate de iarnă!

Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a transmis, duminică, un apel către toți participanții la trafic să nu circule decât cu autoturisme echipate corespunzător pentru sezonul de iarnă, având în vedere avertizarea meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie pentru ziua de luni, care anunță ninsori, precipitații mixte, polei și intensificări ale vântului.

La acest moment, în județul Suceava se circulă pe toate sectoarele de drum, în condiții specifice iernii, fără drumuri închise sau blocate. Menținerea acestei situații depinde însă de responsabilitatea fiecărui conducător auto.

„Un vehicul nepregătit poate genera blocaje care îi afectează pe toți participanții la trafic și poate îngreuna intervenția utilajelor de deszăpezire. Responsabilitatea în trafic înseamnă respect față de ceilalți și contribuie direct la siguranța tuturor”, a subliniat prefectul Traian Andronachi.

Autoritățile reamintesc obligația legală de a echipa autovehiculele cu anvelope de iarnă sau lanțuri atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei.