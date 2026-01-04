Casă din Arbore grav degradată după un incendiu provocat de coșul de fum neizolat corespunzător



Un incendiu a cuprins o casă de locuit din localitatea Arbore în noaptea de 3 spre 4 ianuarie 2026, fiind anunțat la numărul unic de urgență 112 la ora 23:33.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari ai Gărzii de Intervenție Solca, împreună cu lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență Arbore și Iaslovăț, au intervenit cu patru autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea focarului.

La sosirea echipajelor, ardea generalizat acoperișul locuinței, existând pericol iminent de propagare la întreaga gospodărie.

Incendiul a fost lichidat la ora 0:55.

În incendiu a ars acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați, iar pereții portanți și bunuri materiale din interior au fost degradate.

Cauza probabilă a izbucnirii flăcărilor a fost efectul termic generat de coșul de fum neprotejat corespunzător față de materialele combustibile.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime umane, iar pompierii au reușit să salveze o construcție anexă din gospodărie.