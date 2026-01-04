Ninsoare în zona de munte. Drumarii patrulează cu autospeciale cu lamă și material antiderapant acolo unde este necesar



Ninsoarea acoperă zona montană a Moldovei, iar echipele de deszăpezire ale Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași patrulează cu lamă și material antiderapant acolo unde este necesar, anunță DRDP Iași.

În acest moment, pe drumurile naționale din zona Moldovei se circulă fără probleme majore cauzate de condițiile meteo. Carosabilul este majoritar uscat, cu sectoare umede sau cu zăpadă frământată în zona de munte.

Pe timpul nopții trecute, DRDP Iași a acționat la nivel regional cu 61 de autoutilaje și 150 de tone de material antiderapant. În prezent, pe drumurile naționale administrate intervin 71 de autoutilaje.

Meteorologii anunță o săptămână cu precipitații în toate zonele țării, strat de zăpadă consistent în zonele montane și posibilitatea formării poleiului în restul teritoriului, pe fondul precipitațiilor mixte și temperaturilor scăzute.

„Este un motiv în plus de a recomanda conducătorilor auto ca, la întoarcerea din vacanța de Sărbători, să circule cu prudență și să acorde atenție utilajelor din teren și indicațiilor emise de autorități”, a transmis DRDP Iași care recomandă șoferilor echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă și să adapteze viteza la condițiile de drum.