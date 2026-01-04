Avertizări meteo pentru 4-6 ianuarie 2026: Precipitații, polei și viscol la munte și cod galben de ninsori și depuneri de polei



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă de sâmbătă, 4 ianuarie, ora 10:00, până luni, 6 ianuarie, ora 10:00, precum și o atenționare Cod Galben pentru intervalul 5-6 ianuarie.

Conform informării, temporar vor cădea precipitații în cea mai mare parte a țării, cu acumulări generale de 10…30 l/mp. La munte vor predomina ninsorile, cu un strat consistent de zăpadă de 20…50 cm. În zonele deluroase, Transilvania și Maramureș vor fi lapoviță și ninsoare (strat 5…15 cm), iar precipitații mixte în Banat, Oltenia, Muntenia și pe arii restrânse în Crișana, Moldova și Dobrogea. Pe alocuri se va forma polei.

Vântul va sufla tare la munte, cu rafale peste 70…80 km/h la altitudini mari, viscolind local ninsoarea.

Meteorologii notează că până vineri, 9 ianuarie, precipitațiile vor continua temporar în toate regiunile, cu cantități local însemnate.

Cod Galben (5 ianuarie ora 10:00 – 6 ianuarie ora 10:00): Pe parcursul zilei de luni vor predomina ninsorile în zonele de munte, iar în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei și nord-estul Munteniei – inițial ninsori și lapoviță, apoi precipitații mixte (ploi, lapoviță și pe arii restrânse ninsori), favorizând local depuneri de polei și formarea de ghețuș. Se vor acumula 10…20 l/mp, cu strat de zăpadă la munte de 10…20 cm și în zonele joase, la începutul intervalului, în general 3…10 cm.

La munte, vântul va atinge 50…70 km/h, iar la peste 1700 m altitudine 70…85 km/h, cu ninsoare viscolită temporar și vizibilitate scăzută.