Prefectura Suceava anunță că intervenția pe râul Neagra la Broșteni a fost finalizată după ce acumulările de gheață au fost degajate cu un excavator



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Reprezentanții Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Suceava au intervenit sâmbătă pe râul Neagra, afluent de dreapta al râului Bistrița, în zona Ortoaia din orașul Broșteni, pentru degajarea controlată a acumulărilor de gheață formate din cauza fenomenelor specifice sezonului de iarnă.

Utilizând un utilaj de tip excavator cu braț lung Komatsu, echipele au acționat atât pe sectorul amonte, cât și pe cel aval al zonei afectate, dislocând gheața și transportând o parte din aceasta în aval pentru a diminua efectele blocajelor.

Intervenția a fost finalizată cu succes, iar personalul Serviciului de Hidrologie Vatra Dornei – Suha continuă monitorizarea evoluției fenomenelor de iarnă pe cursurile de apă din administrare, pentru prevenirea oricăror riscuri ulterioare, a tramsmis Prefectura Suceava.

Această acțiune vine în continuarea eforturilor recente de gestionare a situațiilor create de acumulările de gheață pe râul Neagra, care afectaseră temporar circulația pe drumul județean din zonă.