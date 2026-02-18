Tânăr de 27 de ani fără permis prins în trafic în Poiana Stampei la volanul unui Mercedes înmatriculat în Austria



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un echipaj de poliție rutieră din cadrul Poliției Municipiului Vatra Dornei a oprit marți, 17 februarie 2026, în jurul orei 17:50, pe raza comunei Poiana Stampei, un autoturism marca Mercedes înmatriculat în Austria, în cadrul unei acțiuni de combatere a vitezei excesive și a depășirilor neregulamentare.

Conducătorul autovehiculului – un tânăr de 27 de ani din orașul Vișeu de Sus, județul Maramureș – a fost legitimat și verificat în bazele de date ale Poliției Române. Din verificări a rezultat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Testarea cu aparatul etilometru a indicat un rezultat negativ (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).

Față de conducătorul auto s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere, de către o persoană care nu posedă permis de conducere”.

Cercetările sunt continuate de lucrătorii din cadrul Postului de Poliție Dorna Candrenilor.