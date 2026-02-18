Baia: Șofer depistat cu 1,10 mg/l alcool după ce a provocat un accident rutier



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un bărbat de 40 de ani din comuna Baia a fost implicat marți, 17 februarie, într-o tamponare rutieră după ce s-a urcat la volan sub influența alcoolului.

Evenimentul s-a produs în jurul orei 12:10, pe strada Învățător Ilie Pintilie din satul Baia.

Bărbatul, care conducea un autoturism marca Opel, a intrat în coliziune cu portiera stângă față a unui alt autoturism marca VW, condus de un alt localnic.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală 7 Mălini au fost sesizați prin 112 la ora 12:13 și s-au deplasat imediat la fața locului. Testarea cu aparatul etilometru a indicat un rezultat negativ pentru celălalt șofer și un rezultat pozitiv de 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru conducătorul auto de 40 de ani.

Acesta din urmă a fost transportat la Spitalul Municipal Fălticeni, unde i-au fost recoltate două probe biologice de sânge pentru stabilirea gradului exact de alcoolemie.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice”. Cercetările sunt continuate de Poliția Baia.