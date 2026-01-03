„Permis pentru viitor” – ediția a 11-a: Tineri suceveni din medii defavorizate pot obține finanțare pentru școala de șoferi



Fundația Pentru Comunitate a lansat cea de-a 11-a ediție a programului „Permis pentru viitor”, prin care tineri din medii defavorizate, cu vârste între 18 și 25 de ani, pot obține finanțare integrală pentru obținerea permisului de conducere (categoriile B, C sau D, inclusiv tractoare agricole/forestiere, troleibuze și tramvaie).

Programul se adresează tinerilor pentru care permisul reprezintă o condiție esențială sau un avantaj semnificativ în angajare ori în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

Înscrierile sunt deschise până pe 27 ianuarie 2026. Solicitările de finanțare se depun online sau prin poștă, pe site-ul oficial: https://pentrucomunitate.ro/permis.

În județul Suceava, în edițiile anterioare, șapte tineri au beneficiat de finanțare prin acest program.

Lansat în 2015, „Permis pentru viitor” este al patrulea program de responsabilitate socială pe termen lung organizat de Fundația Pentru Comunitate, cu sprijinul financiar al companiei MOL România. În cele zece ediții precedente, 412 tineri din toată țara au obținut sprijin pentru școala de șoferi și cheltuielile aferente.

Tinerii interesați sunt încurajați să consulte regulamentul și să depună proiectele cât mai curând posibil.