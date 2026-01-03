Prefectul Andronachi anunță că situația de pe râul Neagra la Broșteni a fost soluționată după intervenția nocturnă cu excavator care a eliminat blocajele de gheață



Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a anunțat, sâmbătă dimineața, că situația creată pe râul Neagra, în zona orașului Broșteni, din cauza acumulărilor de gheață specifice sezonului de iarnă, a fost complet gestionată și soluționată prin intervenții operative ale echipelor de specialitate.

Pe fondul temperaturilor scăzute, blocajele de gheață formate pe cursul râului au dus la creșterea nivelului apei și la ieșirea acesteia din albie pe o porțiune a carosabilului, afectând temporar circulația și accesul în zonă.

Reprezentanții Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Suceava, prin Stația Hidrologică Vatra Dornei, în colaborare cu Formația Mecanizare, au intervenit începând de aseară, utilizând un excavator cu braț lung. Lucrările s-au desfășurat inclusiv pe timpul nopții, reușindu-se decolmatarea și degajarea albiei râului. Situația a fost readusă la normal, corespunzător condițiilor din această perioadă.

În mod preventiv, echipele SGA Suceava vor continua intervențiile atât în amonte, cât și în aval de sectorul afectat, pentru îndepărtarea eventualelor acumulări sau poduri de gheață și eliminarea oricărui potențial risc.

În prezent, nu există riscuri imediate pentru infrastructură sau pentru comunitatea locală. Monitorizarea cursului de apă este asigurată permanent, iar intervențiile sunt adaptate evoluției condițiilor hidrometeorologice.

Prefectura mulțumește echipelor implicate pentru efortul susținut și rapiditatea intervenției.