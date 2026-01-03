Accident rutier în Bosanci: Un șofer băut dus la spital cu răni după ce s-a răsturnat cu mașina în urma unui impact cu un cap de pod



Un accident rutier soldat cu rănirea conducătorului auto a avut loc în noaptea de 2 spre 3 ianuarie 2026, în jurul orei 23:55, pe DJ 208A, pe raza localității Bosanci.

Un bărbat a condus un autoturism marca Ford Mondeo pe direcția Udești – Ipotești, a pătruns pe sensul opus, a intrat în coliziune cu un cap de pod la intersecția cu strada Mihai Viteazul și s-a răsturnat pe o parte pe banda sa de mers.

În urma impactului, șoferul a suferit leziuni și a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava. Diagnosticul stabilit a fost TCC ușor și contuzie abdominală.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o concentrație de 0,39 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Poliția Municipiului Suceava a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.