Șofer băut și cu permis suspendat, reținut 24 de ore după ce a fost depistat în trafic în Poiana Stampei

Un bărbat din Vatra Dornei a fost oprit vineri dimineață, 2 ianuarie 2026, în jurul orei 07:15, de un echipaj al Secției de Poliție Rurală nr. 15 Vatra Dornei aflat în patrulare pe DN 17 în comuna Poiana Stampei.

Autoturismul marca Suzuki era condus de un bărbat domiciliat în municipiul Vatra Dornei. Verificările în bazele de date ale Poliției Române au arătat că acesta avea permisul de conducere suspendat.

Deoarece emana halenă alcoolică, polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la Spitalul Municipal Vatra Dornei pentru recoltarea probelor biologice de sânge în vederea stabilirii exacte a alcoolemiei.

În cauză, lucrătorii Postului de Poliție Poiana Stampei au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere fără permis valabil și conducere sub influența alcoolului.

Pe baza probelor administrate, față de bărbat s-a dispus măsura reținerii pe o durată de 24 de ore. Acesta a fost escortat și introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv, unde va rămâne până la expirarea ordonanței de reținere.