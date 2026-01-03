Cod Galben de viscol în zona de munte a județului Suceava și informare meteorologică pentru precipitații și polei în toată țara



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă informație meteorologică valabilă până luni, 5 ianuarie, ora 20:00, precum și o atenționare Cod Galben pentru sâmbătă, 3 ianuarie, până la ora 22:00.

Conform informării, temporar vor cădea precipitații în cea mai mare parte a țării, cu acumulări generale de 10…30 l/mp. La munte vor predomina ninsorile, cu un strat consistent de zăpadă de 20…50 cm. În zonele deluroase, Transilvania și Maramureș vor fi lapoviță și ninsoare (strat 5…15 cm), iar precipitații mixte în Banat, Oltenia, Muntenia și pe arii restrânse în Crișana, Moldova și Dobrogea. Pe alocuri se va forma polei.

Vântul va sufla tare la munte, cu rafale peste 70…80 km/h la altitudini mari, viscolind local ninsoarea.

Meteorologii notează că până vineri, 9 ianuarie, precipitațiile vor continua temporar în toate regiunile, cu cantități local însemnate.

Cod Galben (3 ianuarie, ora 10:00 – 22:00):

Local în Carpații Orientali : vânt cu viteze de 50…70 km/h, iar la peste 1700 m altitudine de 70…85 km/h; ninsoare viscolită temporar și vizibilitate scăzută.

: vânt cu viteze de 50…70 km/h, iar la peste 1700 m altitudine de 70…85 km/h; ninsoare viscolită temporar și vizibilitate scăzută. Pe litoral: perioade cu intensificări ale vântului de 50…60 km/h.

Autoritățile recomandă prudență în trafic, echiparea autovehiculelor pentru condiții de iarnă și evitarea deplasărilor neesențiale în zonele montane.