Bărbat din Botoșana evacuat din locuință prin ordin de protecție provizoriu după ce și-a agresat soția

Lucrătorii Secției 5 Poliție Rurală Dărmănești au fost sesizați vineri, 2 ianuarie 2026, în jurul orei 14:30, de către o femeie din satul Botoșana, care a reclamat că a fost agresată de soțul său și a solicitat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că, în jurul orelor 13:20-13:30, în locuința familiei a izbucnit un scandal pe fondul unor discuții contradictorii. Bărbatul a adresat cuvinte jignitoare soției și a agresat-o fizic, trăgând-o de păr și provocându-i suferințe.

Femeia a refuzat intervenția unui echipaj medical pentru acordarea de îngrijiri.

În urma completării formularului de evaluare a riscului, s-a constatat existența unui pericol iminent pentru integritatea fizică a victimei. Polițiștii au emis pe loc un ordin de protecție provizoriu valabil 5 zile, prin care bărbatul a fost evacuat din locuință și i s-a interzis să se apropie la o distanță mai mică de 50 de metri de soție.

Totodată, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.