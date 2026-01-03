DRDP Iași anunță că se circulă pe toate drumurile naționale din zonă în ciuda ninsorilor abundente

Intră acum și în grupul de
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași anunță că se circulă în condiții bune pe toate drumurile naționale din zona Moldovei, după episoadele de vreme nefavorabilă care au afectat în special zona montană.
Echipele de deszăpezire acționează în regim de permanență. Pe parcursul nopții trecute, au intervenit cu 73 de utilaje și au împrăștiat 345 de tone de material antiderapant pe întreaga rețea de drumuri naționale administrate.
Acțiuni detaliate pe sectoare:
- Bacău: DN A7, 2, 11, 12A, 12B – 8 utilaje, 20 tone sare
- Bârlad: DN 2F, 11A, 15D, 24, 24A, 24B, 24D, 26 – 8 utilaje
- Câmpulung Moldovenesc: DN 17, 17A, 17B, 18, 2E – 21 utilaje, 211 tone sare
- Iași: DN 2, 24, 24C, 28, 28A, 28B, 28D, 28G – 7 utilaje
- Piatra Neamț: DN 2, 12C, 15, 15B, 15C, 15D, 15F, 15G, 17B – 29 utilaje, 111 tone sare
Starea carosabilului:
- Umed, cu porțiuni de zăpadă frământată (0–1 cm): DN18 (Câmpulung Moldovenesc), DN12C (Piatra Neamț)
- Uscat: zona joasă Suceava, Botoșani, Vaslui
- Umed în restul regiunii
Condiții meteo actuale:
- Cer parțial acoperit în Suceava și Neamț, acoperit în rest
- Ploaie slabă în Iași
- Vânt slab, vizibilitate bună
- Temperaturi: Bacău 0°C, Iași 2°C, Suceava 2°C, Piatra Neamț 3°C
DRDP Iași dă ca exemplu zona Poiana Stampei, pe DN17, unde a nins abundent toată noaptea, cu un strat de zăpadă depus de aproximativ 25 cm pe marginea drumului, dar carosabilul este curățat și circulabil.
Intră acum și în grupul de