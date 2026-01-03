DRDP Iași anunță că se circulă pe toate drumurile naționale din zonă în ciuda ninsorilor abundente



Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași anunță că se circulă în condiții bune pe toate drumurile naționale din zona Moldovei, după episoadele de vreme nefavorabilă care au afectat în special zona montană.

Echipele de deszăpezire acționează în regim de permanență. Pe parcursul nopții trecute, au intervenit cu 73 de utilaje și au împrăștiat 345 de tone de material antiderapant pe întreaga rețea de drumuri naționale administrate.

Acțiuni detaliate pe sectoare:

Bacău : DN A7, 2, 11, 12A, 12B – 8 utilaje, 20 tone sare

: DN A7, 2, 11, 12A, 12B – 8 utilaje, 20 tone sare Bârlad : DN 2F, 11A, 15D, 24, 24A, 24B, 24D, 26 – 8 utilaje

: DN 2F, 11A, 15D, 24, 24A, 24B, 24D, 26 – 8 utilaje Câmpulung Moldovenesc : DN 17, 17A, 17B, 18, 2E – 21 utilaje, 211 tone sare

: DN 17, 17A, 17B, 18, 2E – 21 utilaje, 211 tone sare Iași : DN 2, 24, 24C, 28, 28A, 28B, 28D, 28G – 7 utilaje

: DN 2, 24, 24C, 28, 28A, 28B, 28D, 28G – 7 utilaje Piatra Neamț: DN 2, 12C, 15, 15B, 15C, 15D, 15F, 15G, 17B – 29 utilaje, 111 tone sare

Starea carosabilului:

Umed, cu porțiuni de zăpadă frământată (0–1 cm): DN18 (Câmpulung Moldovenesc), DN12C (Piatra Neamț)

Uscat: zona joasă Suceava, Botoșani, Vaslui

Umed în restul regiunii

Condiții meteo actuale:

Cer parțial acoperit în Suceava și Neamț, acoperit în rest

Ploaie slabă în Iași

Vânt slab, vizibilitate bună

Temperaturi: Bacău 0°C, Iași 2°C, Suceava 2°C, Piatra Neamț 3°C

DRDP Iași dă ca exemplu zona Poiana Stampei, pe DN17, unde a nins abundent toată noaptea, cu un strat de zăpadă depus de aproximativ 25 cm pe marginea drumului, dar carosabilul este curățat și circulabil.