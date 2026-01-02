Prefectura Suceava: Fenomenele de iarnă sunt gestionate eficient, fără probleme majore



În contextul avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru perioada 2-3 ianuarie 2026, inclusiv cod galben și cod portocaliu de viscol și ninsori în zona montană, autoritățile din județul Suceava au activat măsurile preventive de monitorizare și coordonare.

Prognozele indică ninsori consistente și intensificări ale vântului în special în Carpații Orientali, cu rafale de până la 90-120 km/h la altitudini înalte și depuneri de zăpadă de 20-50 cm. În zonele joase, sunt așteptate precipitații mixte și polei ocazional.

Instituția Prefectului Județului Suceava anunță că situația este sub control permanent. Instituțiile responsabile au intensificat supravegherea cursurilor de apă și a infrastructurii hidrotehnice, iar evoluția fenomenelor este monitorizată în timp real.

Până în acest moment, nu au fost înregistrate incidente majore care să afecteze comunitățile sau infrastructura critică.

Potrivit sursei citate, toate drumurile naționale, județene și comunale din județ rămân deschise circulației, în condiții de iarnă. Intervențiile cu utilaje de deszăpezire au fost punctuale și eficiente, fără blocaje semnificative.

Autoritățile spun că rămân în alertă, în coordonare cu structurile locale și operative, pentru a asigura siguranța cetățenilor pe toată durata avertizărilor meteorologice.