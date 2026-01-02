Prefectura Suceava: Situația de pe râul Neagra la Broșteni este monitorizată, iar formațiunile de gheață sunt gestionate fără risc pentru populație



Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a transmis, vineri seara, un comunicat de presă prin care informează că situația de pe râul Neagra, în zona orașului Broșteni, este ținută sub control prin monitorizare continuă și intervenții tehnice curente, ca urmare a fenomenelor specifice sezonului de iarnă – formare și spargere a gheții pe cursul de apă.

Potrivit comunicatului, este vorba despre o situație obișnuită pentru această perioadă a anului, fără caracter de urgență și fără risc pentru populație sau infrastructură. Instituțiile abilitate gestionează coordonat fenomenul, în ciuda variațiilor de temperatură care pot îngreuna temporar intervențiile din teren.

Echipele Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceava sunt prezente permanent în zonă, sprijinite de un excavator Komatsu PC 210, utilizat pentru degajarea controlată a acumulărilor de gheață și menținerea secțiunii de scurgere a albiei.

Primarul orașului Broșteni, Alexandru Hurjui, a declarat: „În urma temperaturilor scăzute din ultimele zile (până la minus 12-13 grade Celsius), pârâul Neagra a înghețat, formându-se poduri de gheață. În zona Ortoaia, apa a fost deviată pe aproximativ 150 m pe drumul județean, ceea ce a creat dificultăți în trafic. Situația a fost monitorizată permanent, iar în urma discuțiilor cu Prefectura, Apele Române și Drumurile Județene, intervenția a fost promptă și este în desfășurare. Este o situație normală pentru zona de munte în această perioadă. În cel mai scurt timp vom remedia totul. Mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat. Iarna are capriciile ei, dar trebuie să ne bucurăm de frumusețea ei.”

Prefectura subliniază că activitatea din teren este coordonată permanent pe baza evaluărilor specialiștilor, iar măsurile sunt adaptate în timp real. Nu sunt necesare măsuri excepționale, intervențiile desfășurându-se în mod curent și eficient.