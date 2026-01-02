CSU Suceava reia pregătirile pentru returul Ligii Zimbrilor



Echipa de handbal seniori CSU Suceava va relua antrenamentele în vederea părții a doua a sezonului competițional 2025-2026 joi, 8 ianuarie, de la ora 17:00, în sala „Dumitru Bernicu” a Liceului cu Program Sportiv Suceava.

Primele ședințe de pregătire vor fi coordonate de antrenorii Petru Ghervan și Răzvan Gavriloaia. Din 12 ianuarie, la conducerea tehnică va reveni antrenorul principal Bogdan Șoldănescu, care în perioada 4-11 ianuarie participă, alături de patru jucători ai CSU Suceava – Răzvan Rîpă, Emanuel Șerban, Andrei Marcu și Teodor Ilucă – la un stagiu de pregătire centralizată cu echipa națională de tineret a României.

După o perioadă inițială de reacomodare la efort, programul de pregătire va fi intensificat, cu accent deosebit pe componenta tehnico-tactică. Conducerea clubului intenționează să programeze mai multe meciuri amicale în a doua jumătate a lunii ianuarie, atât împotriva unor echipe din Liga Națională, cât și cu formația secundă a clubului.

CSU Suceava a încheiat turul campionatului pe poziția a 7-a în clasamentul Ligii Zimbrilor. Primul meci oficial din 2026 este programat pe 8 februarie, în deplasare, contra echipei Minaur Baia Mare.