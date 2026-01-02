Programul slujbelor de Bobotează la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava – Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”



Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a anunțat programul evenimentelor liturgice prilejuite de sărbătoarea Botezului Domnului (Boboteaza) din acest an, care se vor desfășura la Catedrala Arhiepiscopală – Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”.

Luni, 5 ianuarie 2026

Ora 05:30 – Ceasurile Împărătești

Ora 07:30 – Obednița

Ora 07:45 – Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia, săvârșită de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul , Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților

Ora 10:00 – Sfințirea Mare a apei (Agheasma Mare)

Ora 11:15 – Acatistul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava

Marți, 6 ianuarie 2026 – Botezul Domnului (Boboteaza)

Ora 07:00 – Miezonoptica

Ora 07:30 – Acatistul Botezului Domnului

Ora 08:00 – Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar, și soborul părinților și diaconilor slujitori ai Catedralei Arhiepiscopale. Slujba va avea loc pe scena special amenajată în curtea mănăstirii.

La finalul Sfintei Liturghii, cei doi ierarhi vor oficia Slujba sfințirii celei mari a apei (Agheasma Mare).

Pentru a evita aglomerația și a facilita accesul credincioșilor, Agheasma Mare va fi distribuită în aproximativ 10.000 de sticle pregătite și îmbuteliate în zilele de 5 și 6 ianuarie 2026.