Accident rutier în Dolhasca: Un șofer beat și fără permis a intrat cu mașina în stâlp



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un accident rutier soldat cu rănirea unui tânăr de 18 ani a avut loc în primele ore ale zilei de 2 ianuarie 2026, în jurul orei 00:30, pe DJ 208, pe raza satului Budeni, oraș Dolhasca.

Un bărbat de 45 de ani din Dolhasca, care conducea un autoturism Volkswagen pe direcția Pașcani – Dolhasca, a pierdut controlul direcției într-o curbă la stânga, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate aflat pe partea dreaptă a drumului.

În urma impactului, pasagerul din dreapta față, un tânăr de 18 ani din Dolhasca, a suferit leziuni și a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Municipal Fălticeni. Diagnosticul stabilit a fost „TCC ușor, contuzie pumn drept”.

Conducătorul auto declarat a fost testat cu etilotestul, aparatul indicând o concentrație de 1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care i s-au recoltat probe biologice de sânge la spital.

Din cauza suspiciunilor privind identitatea reală a șoferului, pasagerul rănit a fost și el testat cu etilotestul, rezultatul fiind 1,56 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și acestuia i s-au recoltat probe biologice.

Verificările în baza de date au relevat că bărbatul de 45 de ani declarat inițial ca șofer nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Poliția efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducere sub influența alcoolului și conducere fără permis. Ancheta urmează să stabilească exact cine se afla la volan în momentul accidentului.