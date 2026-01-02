Incendiu de amploare la o gospodărie din Lămășeni: Ars adăpost de animale și 2.000 de baloți de furaje



Un incendiu de proporții a cuprins o gospodărie din localitatea Lămășeni în seara zilei de 1 ianuarie 2026, fiind anunțat la numărul unic de urgență 112 la ora 18:51.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari ai Detașamentului de pompieri Fălticeni, împreună cu lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din Rădășeni, Cornu Luncii și Slatina, au intervenit cu șapte autospeciale de stingere, o ambulanță SMURD și un buldoexcavator pentru localizarea și lichidarea focarului.

La sosirea echipajelor, ardeau generalizat anexele gospodărești, cu pericol iminent de propagare la casa de locuit, alipită de construcțiile afectate. Intervenția a fost una complexă și de lungă durată, din cauza cantității foarte mari de plante furajere depozitate (aproximativ 2.000 de baloți). Pompierii au fost nevoiți să refuleze continuu apă și să manipuleze, îndepărteze și verifice fiecare balot pentru stingerea eventualelor scântei ascunse.

Incendiul a fost lichidat abia în primele ore ale dimineții, la ora 3:20.

Pagubele sunt semnificative: au ars adăpostul de animale, depozitul de furaje, o magazie și alte construcții, pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați. Au mai ars circa 2.000 de baloți de paie, 10 metri cubi de lemn de foc și alte bunuri din interior. Din păcate, două bovine au pierit în incendiu, însă alte cinci viței au fost evacuați la timp și salvați.

Cauza probabilă a izbucnirii focului a fost un scurtcircuit electric produs la un cablu defect.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime umane, iar pompierii au salvat casa de locuit, împreună cu bunurile aferente.

Pompierii reiau recomandările pentru prevenirea incendiilor:

Verificați periodic instalația electrică cu personal autorizat;

Controlați și înlocuiți cordoanele uzate ale aparatelor electrice;

Nu suprasolicitați prizele sau prelungitoarele;

Evitați improvizațiile la instalațiile electrice.