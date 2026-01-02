Tentativă de furt de Revelion dintr-un sexshop din Suceava: autorul, reținut inițial, a fost plasat sub control judiciar



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina





Un bărbat suspectat de tentativă de furt calificat dintr-un magazin de profil intim din municipiul Suceava a fost reținut pentru 24 de ore în prima zi a anului, însă judecătorul a respins propunerea de arestare preventivă și a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.



Fapta a avut loc în noaptea de 31 decembrie 2025, într-un sexshop.

În urma administrării probatoriului, organele de cercetare penală au dispus, la data de 1 ianuarie 2026, continuarea urmăririi penale față de suspect și reținerea acestuia pentru 24 de ore, începând cu ora 11:56.

Prin ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, s-a pus în mișcare acțiunea penală pentru infracțiunea de furt calificat, prevăzută de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b, d, e și alin. 2 lit. b din Codul Penal (furt comis noaptea, prin efracție și escaladare).

Procurorul de caz a propus arestarea preventivă pentru 30 de zile, însă, la prezentarea inculpatului în fața Judecătoriei Suceava, judecătorul de drepturi și libertăți a respins solicitarea Ministerului Public. În loc de arest, s-a dispus măsura controlului judiciar pe 60 de zile, cu punerea imediată în libertate a inculpatului.

Prejudiciul cauzat a fost recuperat integral și restituit reprezentantului societății păgubite.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava și sunt efectuate de lucrători din cadrul Biroului de Investigații Criminale Suceava.

8