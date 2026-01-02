Scandal violent în prima zi a anului la Sălăgeni: Un bărbat a incendiat locuința familială și s-a autoagresat grav



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un incident grav de violență domestică a avut loc în ziua de 1 ianuarie 2026, în satul Sălăgeni, comuna Dumbrăveni.

Un bărbat aflat în stare avansată de ebrietate a provocat un incendiu în interiorul locuinței comune, după un conflict spontan cu soția sa, pe fondul unor reproșuri legate de relația de cuplu.

Potrivit datelor din anchetă, în jurul orei 15:30, bărbatul a stropit interiorul casei cu o substanță inflamabilă (posibil combustibil) și a aprins focul. Cele două femei prezente în locuință – soția și fiica– au reușit să iasă la timp și au solicitat ajutor vecinilor și prin apel la 112.

La sosirea polițiștilor de la Poliția Orașului Salcea, bărbatul se baricadase într-una din camere și își provocase leziuni grave cu un cuțit în zona abdomenului. Incendiul fusese deja stins de către acesta, însă locuința prezenta urme vizibile de distrugere și răvășire.

Echipajele ISU Suceava au confirmat că focul a fost declanșat de o flacără deschisă în spațiu închis, existând risc de propagare la alte imobile. Bărbatul, conștient, a fost transportat de urgență cu ambulanța SAJ la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava, unde a fost diagnosticat preliminar cu plagă înjunghiată în zona toracelui, arsuri de gradul 2 și 3 la membrele superioare și față, starea sa fiind stabilă.

Familia este în proces de divorț, dar locuiau încă în aceeași casă. Cele două femei au declarat că nu există risc iminent asupra siguranței lor și au refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu. Ele nu au depus plângere penală și nu au fost considerate victime ale unor infracțiuni.

Poliția a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și distrugere. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor și a pagubelor produse.



