Autorul omorului din Dornești a recunoscut fapta. El a fost arestat preventiv



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina





Tribunalul Suceava a dispus, în cursul zilei de 1 ianuarie 2026, arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui bărbat de 31 de ani, din comuna Dornești, acuzat de săvârșirea infracțiunii de omor.

Decizia vine în urma unor cercetări rapide efectuate de polițiști, în cazul morții suspecte a unui bărbat de 38 de ani, descoperit fără semne vitale în locuința sa în după-amiaza zilei de 31 decembrie 2025.

Victima, identificată ca fiind Marius-Andrei M., în vârstă de 38 de ani, din aceeași comună Dornești, prezenta urme de violență la nivelul capului. Inițial, cazul a fost tratat ca ucidere din culpă, însă cercetările au dus la recalificarea faptei în omor.

În dimineața zilei de 1 ianuarie 2026, polițiști din cadrul Serviciului Investigații Criminale al IPJ Suceava, sprijiniți de criminaliști și de Serviciul pentru Acțiuni Speciale, au efectuat două percheziții domiciliare în localitățile Arbore și Dornești. La una dintre locații, din Dornești, a fost identificat suspectul, Iorga Ionel-Saul, de 31 de ani. La domiciliul acestuia au fost descoperite articole de îmbrăcăminte purtate în momentul faptei, cu urme de sânge, precum și telefonul mobil folosit de autor.

Suspectul a fost reținut și audiat de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava. Acesta a recunoscut comiterea faptei, declarând că, pe fondul consumului excesiv de alcool și al unui conflict spontan izbucnit în noaptea de Revelion, l-a lovit în mod repetat pe victimă cu un obiect contondent în zona capului, provocându-i moartea. După comiterea crimei, autorul s-a întors la domiciliu, unde a rămas până la momentul identificării sale.

Prin ordonanța procurorului din 1 ianuarie 2026, s-a pus în mișcare acțiunea penală pentru infracțiunea de omor. Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Suceava a admis propunerea parchetului și a emis mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile.

Inculpatul Iorga Ionel-Saul a fost transferat la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Bistrița-Năsăud, sub escortă polițienească.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava pentru stabilirea tuturor circumstanțelor faptei.