Avertizări meteo de vreme severă pentru 2-3 ianuarie 2026: Cod Portocaliu de viscol puternic la munte, Cod Galben extins și precipitații însemnate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o nouă informație meteorologică, avertizări Cod Galben și un Cod Portocaliu de viscol puternic, valabile în intervalul 2-3 ianuarie, pentru cea mai mare parte a țării, cu accent pe zonele montane, inclusiv a județului Suceava.

Conform informării meteorologice (valabilă de vineri, 2 ianuarie, ora 10:30, până sâmbătă, 3 ianuarie, ora 22:00), temporar vor cădea precipitații în cea mai mare parte a țării, cu acumulări locale de 15…30 l/mp. La munte vor predomina ninsorile, cu un strat consistent de zăpadă de 20…50 cm. În zonele deluroase, Transilvania și Maramureș vor fi lapoviță și ninsoare (strat 5…15 cm), iar precipitații mixte în Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Pe alocuri se va forma polei.

Vântul va sufla tare la munte (rafale peste 70…80 km/h, viscolind ninsoarea) și va avea intensificări temporare în Moldova, Dobrogea, Banat, Crișana, nord-estul Munteniei și pe arii restrânse în Transilvania (40…50 km/h).

Cod Portocaliu (2 ianuarie ora 10:30 – 3 ianuarie ora 10:00): În Carpații Occidentali, Meridionali și nordul/centrul Carpaților Orientali, vântul va atinge 70…85 km/h, iar la peste 1700 m altitudine rafale de 90…120 km/h. Va fi viscol puternic, vizibilitate sub 50 m, iar la peste 1500 m în Carpații Occidentali se va depune strat de zăpadă de 30…50 cm (echivalent 20…50 l/mp).

Cod Galben (2 ianuarie ora 10:30 – 3 ianuarie ora 10:00):

La munte: precipitații însemnate (20…30 l/mp), ninsori și strat de zăpadă 10…20 cm; în Carpații de Curbură rafale 70…90 km/h.

Banat, Crișana, sudul Moldovei și litoral: rafale de vânt 50…70 km/h.

Un alt Cod Galben (3 ianuarie ora 10:00 – 22:00): viscol local în Carpații Orientali (rafale 70…85 km/h la peste 1700 m) și intensificări ale vântului pe litoral (50…60 km/h).

Meteorologii notează că până vineri, 9 ianuarie, precipitațiile vor continua în toate regiunile, cu cantități local însemnate.