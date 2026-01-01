Tribunalul Suceava a dispus arestarea preventivă a unui bărbat acuzat de omor în cazul din Dornești


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Tribunalul Suceava a admis, joi seară, propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a inculpatului Iorga Ionel Saul, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de omor.

Măsura preventivă este valabilă de la data de 1 ianuarie 2026 până la 30 ianuarie 2026, inclusiv. Instanța a dispus emiterea mandatului de arestare preventivă pe numele inculpatului.

Totodată, Tribunalul a respins cererea formulată de inculpat, prin apărător ales, de înlocuire a arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu, considerând-o neîntemeiată.

Decizia a fost pronunțată în camera de consiliu joi, 1 ianuarie 2026, la ora 18:10, și poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare pentru inculpat, respectiv de la comunicare pentru procuror.

Cazul are legătură cu moartea suspectă a unui bărbat de 38 de ani, descoperit fără semne vitale în apartamentul său din cadrul fostei ferme din comuna Dornești, în după-amiaza zilei de 31 decembrie 2025. Inițial, poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, însă în urma cercetărilor, infracțiunea a fost recalificată în omor.

Ancheta este în continuare în desfășurare sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR