Moarte suspectă în comuna Dornești: Bărbat de 38 de ani găsit fără semne vitale în locuință



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În după-amiaza zilei de 31 decembrie 2025, în jurul orei 14:00, Secția 3 de Poliție Marginea a fost sesizată prin apel la numărul unic de urgență 112 cu privire la posibilitatea că o persoană ar fi decedată într-un apartament din cadrul fostei ferme din comuna Dornești.

La fața locului, polițiștii au identificat un bărbat în vârstă de 38 de ani, domiciliat în Dornești, care locuia singur și care nu prezenta semne vitale. Pe corpul acestuia au fost observate posibile urme de lovituri.

Persoanele prezente la locul evenimentului au declarat că, în noaptea de 30 spre 31 decembrie 2025, la locuința bărbatului a avut loc un scandal însoțit de muzică dată tare, acesta consumând alcool împreună cu fratele său și o femeie.

La fața locului au fost solicitați lucrători din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Suceava și specialiști ai Laboratorului de Criminalistică.

Poliția a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă (moarte suspectă). Cauzele și circumstanțele exacte ale decesului urmează să fie stabilite în urma efectuării necropsiei și a continuării cercetărilor.