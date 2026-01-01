Avertizări meteo pentru începutul anului 2026: ninsori, viscol la munte și polei în mai multe regiuni



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o informație meteorologică și o atenționare Cod Galben de vânt puternic și viscol, valabile în primele zile ale anului nou.

Conform informării meteorologice, valabilă de joi, 1 ianuarie, ora 10:30, până sâmbătă, 3 ianuarie, ora 10:00, aria precipitațiilor se va extinde treptat în vestul, centrul și nord-vestul țării, precum și în toate zonele montane și submontane. Local se vor acumula cantități de apă de 20…30 l/mp.

La munte va predomina ninsoarea, iar în Munții Apuseni se va depune un strat consistent de zăpadă, în general de 15…25 cm. În Banat vor fi precipitații mixte, iar în Maramureș, Transilvania, Crișana și jumătatea nordică a Olteniei vor predomina ninsorile, cu un strat de zăpadă de 5…15 cm. Pe alocuri se va semnala polei.

Vântul se va intensifica în Carpații Occidentali și Orientali, iar din 2 ianuarie și în Carpații Meridionali, cu viteze de peste 70…80 km/h, viscolind ninsoarea. Până pe 3 ianuarie, intensificări temporare ale vântului, cu rafale de 40…50 km/h, vor fi și în zonele joase din vest, centru și est.

Meteorologii notează că până joi, 8 ianuarie, precipitațiile vor continua în toate regiunile, iar local cantitățile de apă vor fi însemnate.

Separată, o atenționare Cod Galben va intra în vigoare de miercuri, 1 ianuarie, ora 23:00, până vineri, 2 ianuarie, ora 18:00, pentru intensificări puternice ale vântului în Carpații Occidentali și Orientali, iar din dimineața de vineri și în Carpații Meridionali. Se vor înregistra viteze de 70…90 km/h, iar la altitudini peste 1700 m rafalele vor atinge 90…100 km/h. Ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea va scădea semnificativ.