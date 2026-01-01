Incendiu provocat de artificii la o gospodărie din Măneuți, în noaptea de Revelion. Pompierii au intervenit cu șapte autospeciale



Un incendiu de proporții a izbucnit în primele ore ale anului nou la o gospodărie din localitatea Măneuți, fiind anunțat la numărul unic de urgență 112 la ora 1:54.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari ai Detașamentului de pompieri Rădăuți, sprijiniți de lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din Frătăuții Vechi, Frătăuții Noi, Bilca și Gălănești, au intervenit cu șapte autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD pentru localizarea și lichidarea focarului.

La sosirea echipajelor, ardeau generalizat două construcții anexe și o parte din acoperișul casei de locuit, flăcările extinzându-se deja la o anexă din gospodăria învecinată. Exista pericol iminent de propagare la întreaga locuință și la celelalte construcții de pe proprietatea vecină.

Incendiul a fost lichidat după mai bine de două ore, la ora 4:20.

În incendiu au ars complet o magazie și o bucătărie de vară, împreună cu bunurile din interior, pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați. Acoperișul casei de locuit a fost degradat pe circa 40 de metri pătrați, iar laterala unui depozit de furaje de pe proprietatea învecinată a fost afectată pe alți aproximativ 40 de metri pătrați.

Cauza probabilă a incendiului a fost manipularea necorespunzătoare a artificiilor folosite cu ocazia Revelionului.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime umane.

Pompierii și voluntarii au reușit să salveze casa de locuit a proprietarului, depozitul de furaje și locuința de pe proprietatea învecinată, împreună cu bunurile aferente.

Autoritățile atrag atenția asupra riscurilor majore pe care le prezintă utilizarea necontrolată a materialelor pirotehnice, mai ales în apropierea construcțiilor și materialelor combustibile.