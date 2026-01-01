Incendiu devastator la o casă din localitatea Dumbrăvița în noaptea de Revelion



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un incendiu violent a distrus complet o casă de locuit în localitatea Dumbrăvița în primele ore ale anului nou, fiind anunțat la numărul unic de urgență 112 la ora 1:06.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari ai Detașamentului de pompieri Fălticeni, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Vadu Moldovei, au intervenit cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD pentru localizarea și lichidarea focarului. La sosirea echipajelor, casa ardea generalizat, existând pericol iminent de propagare la locuința învecinată.

Incendiul a fost lichidat după aproape două ore, la ora 3:00.

Casa de locuit, cu o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați, împreună cu toate bunurile din interior, a ars în totalitate.

Flăcările au pornit din podul casei, iar cauza probabilă a fost efectul termic generat de coșul de fum amplasat necorespunzător față de materialele combustibile.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime umane.

Pompierii și voluntarii au reușit să salveze locuința învecinată, împreună cu bunurile aferente, împiedicând extinderea incendiului.