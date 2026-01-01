Incendiu la o gospodărie din localitatea Hârtop, provocat de coșul de fum al unei sobe



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un incendiu violent a cuprins o gospodărie din localitatea Hârtop în după-amiaza zilei de 31 decembrie 2025, fiind anunțat la numărul unic de urgență 112 la ora 12:53.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari ai Detașamentului de pompieri Fălticeni au intervenit cu trei autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea focarului.

La sosirea echipajelor, flăcările ardeau generalizat un garaj și o locuință dezafectată, existând un pericol iminent de propagare la o casă de locuit învecinată. Dezvoltarea rapidă a incendiului a fost favorizată de vântul puternic din zonă.

Incendiul a fost lichidat în aproximativ 42 de minute, la ora 13:35.

Pagubele materiale sunt semnificative: au ars complet clădirea dezafectată, garajul, un autoturism parcat în interior, precum și diverse utilaje, unelte electrice și alte bunuri din gospodărie.

Cauza probabilă a izbucnirii flăcărilor a fost efectul termic generat de coșul de fum al unei sobe metalice, amplasat necorespunzător față de materialele combustibile din garaj, de unde s-a declanșat incendiul.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime umane. Pompierii au reușit să salveze casa de locuit învecinată, împreună cu bunurile aferente, prevenind astfel extinderea dezastrului.