Și județul Bistrița-Năsăud sprijină Suceava: 500.000 de lei pentru reconstrucția zonelor afectate de inundații



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a alocat 500.000 de lei pentru a sprijini județul Suceava în eforturile de reconstrucție după inundațiile devastatoare care au lovit comunitățile locale, în special orașul Broșteni.

Anunțul a fost făcut, joi, printr-un comunicat emis de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan.

Președintele Șoldan a transmis mulțumiri președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan, consilierilor județeni și tuturor bistrițenilor pentru gestul de solidaritate.

„Solidaritatea dintre județe, dintre autorități și dintre oameni este cea mai puternică dovadă că România știe să fie unită atunci când contează cel mai mult”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Fondurile alocate vor contribui la remedierea rapidă a pagubelor cauzate de inundații și la reconstruirea infrastructurii afectate în județul Suceava.