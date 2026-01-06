Tragedie la Spitalul din Vatra Dornei: Un pacient internat pentru sevraj alcoolic a murit după ce s-a aruncat de la etajul II



Poliția Municipiului Vatra Dornei a fost sesizată, marți, în jurul orei 02:50 de către medicul de gardă al Spitalului Municipal Vatra Dornei cu privire la faptul că un pacient internat s-a aruncat de la etajul al doilea al clădirii.

Din cercetările preliminare efectuate de polițiști rezultă că, în jurul orei 02:45, un bărbat internat pe Secția Interne din data de 2 ianuarie 2026, aflat în sevraj alcoolic și sub observație medicală cu diagnosticul de ciroză hepatică toxică etilică cronică, a sărit pe geamul băii, având asupra sa un rucsac.

Bărbatul a căzut pe pavajul betonat din curtea interioară a spitalului, de la etajul II, suferind un traumatism sever. La momentul impactului a devenit inconștient, fiindu-i efectuate manevre de resuscitare. Acesta nu era diagnosticat cu afecțiuni psihice, însă prezenta tulburări de conduită și comportament asociate consumului cronic de alcool.

Victima a fost menținută în stare critică până în jurul orei 06:30, când s-a declarat decesul.

Inițial, polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Ulterior, în urma decesului, fapta a fost reîncadrată juridic în ucidere din culpă.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor evenimentului tragic.