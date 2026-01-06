Două curse Wizz Air redirecționate de la Iași la Suceava din cauza ceții



Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile de pe Aeroportul Internațional Iași, respectiv ceață, două zboruri operate de compania Wizz Air au fost redirecționate marți, 6 ianuarie 2026, către Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava.

Potrivit purtătorului de cuvânt al aeroportului sucevean, Marian Voinescu, cursa Wizz Air Larnaca – Iași a aterizat la Suceava la ora 11:09 (ora locală), având la bord 142 de pasageri. Cea de-a doua cursă, Wizz Air Bergamo – Iași, a aterizat la ora 12:30 (ora locală), cu 150 de pasageri la bord.

Pasagerii ambelor zboruri au fost preluați cu autocare și transportați către destinația inițială, Aeroportul Iași.

Aeroportul Suceava a gestionat fără probleme aterizările și operațiunile de tranzit, demonstrând capacitatea de a sprijini traficul aerian regional în condiții meteo dificile.