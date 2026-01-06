Unul dintre copiii din mașina răsturnată în albia râului Bistrița la Vatra Dornei a murit; alți doi minori sunt în stare gravă, dar stabilă



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un minor în vârstă de 14 ani a decedat în această după-amiază, în jurul orei 17:00, în urma accidentului rutier grav produs dimineață pe strada Foresta (DN17B) din municipiul Vatra Dornei. Alte două victime minore rămân internate în stare gravă, dar stabilă.

Accidentul a avut loc marți, 6 ianuarie 2026, în jurul orei 10:30. O femeie de 38 de ani din Vatra Dornei conducea un autoturism pe DN17B. Într-o curbă la stânga, nu a adaptat viteza, a pierdut controlul direcției, a părăsit partea carosabilă, a rupt parapetul de protecție al unui pod peste râul Bistrița și vehiculul a căzut în albia râului de la o înălțime de aproximativ 6 metri.

În autoturism se aflau șase persoane: conducătoarea auto, un adolescent de 16 ani pe locul din dreapta față și patru minori pe bancheta din spate. Toate victimele au fost transportate la unități medicale pentru îngrijiri de specialitate.

Din păcate, unul dintre minori, în vârstă de 14 ani, a decedat în spital în jurul orei 17:00. Ceilalți doi minori răniți grav sunt în stare stabilă, sub supraveghere medicală intensivă.

Poliția Municipiului Vatra Dornei a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. În urma decesului, fapta va fi probabil reîncadrată. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor, sub supravegherea parchetului competent.