Patru tineri răniți după ce mașina în care se aflau a intrat într-un cap de pod la Zvoriștea

Un accident rutier grav a avut loc miercuri dimineață, în jurul orei 4:00, pe raza localității Buda, comuna Zvoriștea.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari suceveni au intervenit cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijiniți de trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

În urma coliziunii unui autoturism cu un cap de pod, patru tineri cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani au fost răniți. Două dintre victime au rămas încarcerate în vehicul, fiind necesară intervenția pompierilor pentru extragerea lor în siguranță.

Toți cei patru răniți erau conștienți, dar prezentau diferite traumatisme. Ei au fost transportați la unități medicale pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.