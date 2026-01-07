Număr mare de intervenții Salvamont Vatra Dornei pe domeniul schiabil



Echipa Salvamont Vatra Dornei a avut o activitate intensă în ultimele două zile pe domeniul schiabil, intervenind pentru un total de 10 cazuri de traumatisme, pe fondul unei încălziri atipice care a afectat calitatea zăpezii și a crescut riscul accidentelor.

În cursul zilei de 6 ianuarie 2026, salvamontiștii au fost solicitați pentru 6 cazuri, toate pe pârtii:

Un traumatism de bazin, predat la ambulanță;

Patru traumatisme ale membrelor inferioare, dintre care trei predate la ambulanță;

Un caz de plagă la nivelul capului, tratat la cabinet.

În ziua precedentă, 5 ianuarie 2026, au fost înregistrate patru intervenții:

Trei cazuri de traumatisme ale membrelor inferioare, fără predare la ambulanță;

Un caz de traumatism cranian, predat la serviciul de ambulanță.

Salvamont Vatra Dornei reiterează îndemnul la precauție și atenție sporită pe pârtii, subliniind necesitatea respectării regulamentelor, adaptării vitezei la condițiile de zăpadă și utilizării echipamentului adecvat. Încălzirea atipică pentru această perioadă a dus la o zăpadă mai moale și mai instabilă, crescând riscul de accidentări.