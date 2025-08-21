Bărbat din Suceava, amendat cu 12.000 lei pentru abandonul unei pisici și nerespectarea legislației privind protecția animalelor



La finalul lunii iulie 2025, polițiștii din cadrul Biroului Protecția Animalelor al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au sancționat un bărbat de 63 de ani din municipiul Suceava cu o amendă în valoare de 12.000 de lei, după ce acesta a abandonat o pisică într-un sac de rafie, aruncată într-un buncăr de gunoi de pe strada Calea Burdujeni.

Incidentul, petrecut pe 27 iulie 2025, în jurul orei 10:50, a fost descoperit în urma analizei unor imagini video, care au arătat cum bărbatul a transportat pisica de la locuința sa din localitatea Vâlcelele, comuna Stroiești, până în cartierul Burdujeni din Suceava.

Ancheta a stabilit că bărbatul de 63 de ani, după ce și-a luat toate măsurile de precauție pentru a nu fi observat de niciun trecător, a luat din portbagajul autoturismului său un sac din rafie, în interiorul căruia se observă că se află un animal, întrucât acesta se zbate pentru a scăpa și pe care îl aruncă în interiorul unui buncăr dintre cele trei existente în spatele blocurilor de pe strada Calea Burdujeni, din cartierul Burdujeni din Suceava.

Acesta a recunoscut fapta în timpul audierilor, declarând că a plasat felina într-un sac legat cu sfoară și a aruncat-o într-un buncăr, luând măsuri pentru a nu fi observat.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că bărbatul deținea alte trei pisici și trei câini la locuința sa, fără a le asigura carnete de sănătate sau microciparea câinilor, conform obligațiilor legale.

Acesta a primit un proces-verbal cu un termen de 5 zile pentru a remedia situația.

Amenda aplicată vizează încălcarea Legii 205/2004 privind protecția animalelor, pentru abandon și neasigurarea asistenței medicale, precum și a O.U.G. nr. 155/2001 privind microciparea câinilor.

Polițiștii reamintesc că abandonul unui animal, a cărui existență depinde de îngrijirea omului, și nerespectarea obligațiilor de îngrijire, cum ar fi asigurarea hranei, apei, adăpostului și asistenței medicale, sunt fapte grave, sancționate de lege.

Autoritățile fac apel la respectarea legislației și la protejarea animalelor, subliniind că acestea au dreptul la îngrijire corespunzătoare, iar cruzimea și abandonul sunt strict interzise.