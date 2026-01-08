Cursuri suspendate temporar la Școala Gimnazială „Iulian Vesper” Horodnic de Sus din cauza unei defecțiuni la centrala termică



Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Suceava a informat că, în județul Suceava, cursurile au fost suspendate la Școala Gimnazială „Iulian Vesper” din Horodnic de Sus pentru 8 clase de gimnaziu, din cauza unei defecțiuni apărute la centrala termică a unității școlare.

ISJ Suceava a transmis că problema tehnică a fost rezolvată rapid, astfel încât cursurile se vor relua în condiții normale.

Astfel de situații sunt monitorizate atent de ISJ Suceava, mai ales în perioada iernii, când defecțiunile la sistemele de încălzire pot afecta confortul elevilor și desfășurarea orelor.