Voluntarii Asociației „EUROACTIV” Suceava au adus bucurie pentru peste 100 de copii defavorizați din Pătrăuți

Cu ocazia sărbătorii Sfântului Ioan Botezătorul, voluntarii Asociației „EUROACTIV” Suceava au organizat marți, 7 ianuarie 2026, acțiunea caritabilă „Sărbătoarea Sf. Ioan Botezătorul aduce mângâiere”, distribuind cadouri și momente de bucurie pentru peste 100 de copii din familii defavorizate din comunitatea „Moldoveni” din comuna Pătrăuți.

Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul generos al mai multor sponsori: Kalman Distributie, Best Food, Rocast Nord (reprezentat de Bogdan Păstrăv), Grupul de Firme Orizont, Consuc S.A., Alin for You, Ursa Mare Comprod S.R.L., Alka România (prin Ciprian Harja), General Construct, S.C. Tesano S.R.L., S.C. Gaitano din Șcheia, profesoara de limba engleză Magda Vicol, Clinica Stomatologică Hel Dent, prof. Petronela Munteanu de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, KSV Carlas Com, Asociația „Plai Străbun”, Tipografia Mușatinii, precum și directoarele Delia Irimia și Camelia Hreban, administratorul ing. Cătălin Crășmariu și pedagogul Ovidiu Ungureanu de la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava.

Această inițiativă face parte din Campania socială „Șanse egale pentru toți copiii”, care a inclus și Concursul județean „Colind de Crăciun” ediția a XIII-a (13 decembrie 2025), acțiunea „Sărbătoarea Nașterii Domnului aduce mângâiere” (23 decembrie 2025) organizată pentru elevii din Centrele de Plasament din Gura Humorului și Fălticeni. În total, aproximativ 3.000 de elevi din medii defavorizate au beneficiat de sprijinul sponsorilor Asociației „EUROACTIV” Suceava.

Acțiunile au fost coordonate de profesorii Romeo-Irinel Bolohan, Narcisa-Daniela Ștefănescu, Loredana Mihaela Ceică și Mihai Greciuc, alături de voluntarii Naomi Chihai, Daniel Chihai, Edmund Incze, Paraschiva Moisei, Artur Pintilie, Bogdan Gălățanu (de la Colegiile „Mihai Eminescu” Suceava, LPS Suceava și „Samuil Isopescu” Suceava), precum și Luca, Marcu și Samuel – elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 6 Suceava.

Conducerea Asociației „EUROACTIV” a transmis mulțumiri tuturor sponsorilor și colaboratorilor, urându-le un An Nou 2026 plin de pace, prosperitate, sănătate și binecuvântări.